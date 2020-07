Segunda etapa do Inquérito de Soroprevalência da Covid 19 de Cabo Frio será nesta quarta (14) e quinta (15)

A segunda etapa do projeto “Inquérito de Soroprevalência da Covid 19” será nesta quarta (15) e quinta-feira (16), no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança. A ação consiste em coleta de amostragem para descobrir a incidência de contaminação da doença. Os exames são teste rápido, coleta de sangue e de swab nasal. O projeto é dividido em seis etapas.

Em cada etapa da pesquisa serão realizadas 100 coletas, que deverão ser pré-agendadas através do número 0800 022 1160, em horário comercial, das 8 às 17h. As 100 vagas para esta segunda etapa já foram preenchidas na terça-feira (13) e para as próximas etapas o voluntário deve se inscrever sempre na segunda-feira que antecede cada ação. A primeira aconteceu no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, em São Cristóvão, nos dias 01 e 02 de julho.

O público-alvo são pessoas com idade acima de 18 anos, com sintomas gripais ou não. Os voluntários deverão levar carteira de identidade e CPF. O projeto é dividido para três localidades: Centro, Jardim Esperança e Tamoios. A ação é realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ).

Para evitar aglomeração os voluntários deverão obedecer ao horário de agendamento, mantendo as recomendações sanitárias vigentes no município, como uso de máscaras. A pesquisa pretende estimar a real letalidade e identificar o número de suscetíveis ao vírus para direcionar novas estratégias para planejar a volta gradativa das atividades na cidade. O projeto já acontece em outras cidades do Estado.

Cronograma

2ª Etapa

Dias: 15 e 16 de julho

Local: Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança.

3ª Etapa

Dias: 27 e 28 de julho

Local: ESF Samburá, em Tamoios.

4ª Etapa

Dias: 12 e 13 de agosto

Local: Laboratório Municipal de Análises Clínicas, ao lado do Pronto Atendimento Médico (PAM), em São Cristóvão.

5ª etapa

Dias: 26 e 27 de agosto

Local: Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS), no Jardim Esperança.

6ª etapa

Dias: 8 e 9 de setembro

Local: ESF de Samburá, em Tamoios.