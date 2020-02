Segunda fase da pré-matrícula on-line de Cabo Frio terá início nesta quarta-feira

Terá início, nesta quarta-feira (5), a 2ª fase da pré-matrícula on-line da rede municipal de Cabo Frio. O procedimento é para os candidatos que não conseguiram a alocação de vagas na primeira etapa e interessados, no geral, em ingressar na rede. As inscrições são realizadas no site da Seme, no ícone “pré-matrícula on-line”, até a sexta-feira (7), das 9h às 23h59.

O procedimento segue os mesmos critérios da 1ª fase. São solicitados dados dos alunos como nome e data de nascimento, além do número de matrícula (em caso de movimentação e transferência). O candidato que não apresentar essa informação irá concorrer à vaga com os novos estudantes da rede.

O aluno poderá sugerir três unidades escolares para que ele seja direcionado a uma delas. A distribuição dos candidatos nas vagas disponíveis terá a seguinte ordem de prioridade: alunos em situação de movimentação, candidatos à transferência e matrículas novas. Também são critérios avaliativos os casos em que há irmãos na mesma unidade (neste caso os responsáveis devem ter o número de matrícula do candidato e do irmão no preenchimento da pré-matrícula) e a proximidade do endereço do aluno com a escola sugerida.

O resultado da alocação das vagas será divulgado no dia 10, com efetivação da matrícula nas unidades escolares até o dia 12. Antes do dia 10, não será aceita a entrega de documentos em nenhuma escola.

A partir do dia 13 de fevereiro, as vagas para os Ensinos Fundamentais I e II, além do Ensino Médio, deverão ser solicitadas diretamente nas unidades escolares. Já para a Creche, os pretendentes deverão fazer a inscrição para a lista de espera que será disponibilizada no site da Seme.