Segundo caso de Coronavírus confirmado em Cabo Frio

A Secretaria de Saúde informa que foi confirmado o segundo caso de Covid-19 no município de Cabo Frio. O resultado do exame, feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ), foi divulgado nesta quarta-feira (8).

A paciente tem 61 anos e está em isolamento domiciliar. O quadro dela é estável e Secretaria de Saúde do município acompanha o caso.

Até esta quarta-feira (8), foram registrados 49 casos suspeitos de coronavírus no município de Cabo Frio. Destes, 20 já foram descartados. Dois caso foram confirmados e os demais aguardam resultado dos testes.

Os exames são feitos no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ) que é uma instituição pública de saúde sob gestão da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e vinculada tecnicamente à Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

O LACEN-RJ integra o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública – SISLAB, instituído pela Portaria MS nº 2031/2004, o qual se constitui em um conjunto de redes nacionais de laboratórios, organizadas em sub-redes, por agravos ou programas, de forma hierarquizada por grau de complexidade das atividades relacionadas à Vigilância em Saúde – compreendendo a Vigilância Epidemiológica, Sanitária, em Saúde Ambiental e a Assistência Médica.