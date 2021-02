Segurança Pública de Búzios faz ações para coibir irregularidades no transporte municipal

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Ordem Pública, faz rondas diárias com equipes da Coordenação de Trânsito e Transporte (CTT), para fiscalizar os transportes em geral do município.

As ações, tem como objetivo coibir as irregularidades nas cooperativas Búzios e Geribá, táxi terrestre e náuticos, escunas e jet ski, embarcações do município, bugres de aluguel e passeio, os píer e estacionamento irregular, além das sinalizações das vias com colocação de placas e pinturas de faixa de pedestre.

O CTT, também é responsável pela legalização anual de todas essas modalidades, bem como fiscalizar nos ônibus de turismo, se estão portando autorização para entrar na cidade.

Qualquer irregularidade o usuário pode ligar para Secretaria de Ordem Pública, pedir para transferir a ligação para o CTT e fazer a denúncia.

Telefone de contato: (22) 26236464