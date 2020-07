Selo Arraial Limpo e Seguro já está disponível para o turismo náutico

A partir de hoje (29), pescadores e famílias extrativistas tradicionais da reserva que atuam no turismo náutico em Arraial do Cabo já podem solicitar o selo! O novo formulário já está disponível no site específico para atender às demandas da categoria! Para adquirir o selo basta acessar www.arraial.rj.gov.br/seloarraial, clicar no botão “Sou pescador”, preencher o cadastro e aguardar a confirmação.

O Selo certifica empreendimentos e profissionais de turismo que assumem o compromisso em cumprir os protocolos sanitários propostos através de cartilha, elaborada com o apoio de associações empresariais do Município e embasadas através de pesquisas junto as principais entidades sanitárias que vem tratando do tema Covid-19 no Brasil (OMS, Vigilância Sanitária, ANVISA, Fiocruz).

A importância do turismo no município de Arraial do Cabo para a manutenção de emprego e renda a sua população e desenvolvimento econômico da cidade é indiscutível, por isso, o apoio, ampla divulgação e adequação de todo o trade turístico será fundamental para a recuperação da confiança dos turistas e para o renascimento do setor em nosso Município.