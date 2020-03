Sem cobrar: Taxista de Cabo Frio se disponibiza a ir ao supermercado e farmácia para os mais de 60

O Taxista André Senos, morador de Cabo Frio, está se disponibilizando a ajudar as pessoas com mais de 60 anos.

“Eu me disponibilizo a uma vez por semana fazer suas compras no supermercado (já que não faço parte da classe de risco), NÃO COBRAREI NADA POR ISSO, você faz uma listinha e eu busco pra Senhora ou para o Senhor, remédios em farmácia também”, disse André.

O taxista ainda completa:

“Não saia de casa, me chame no Messenger (inbox). Caso você tenha algum idoso por aqui e você está longe, me chame e faremos o possível para auxiliar, só não saia de casa, vamos ter cautela, isso tudo vai passar com cada um fazendo sua parte. Um ajudando ao outro, assim vamos superar isso. Podem contar comigo”, disse.

Então, quem precisar, só chamar o André em sua página no facebook e quem precisar de se deslocar, chame-o para uma corrida. Vamos incentivar a bela atitude!

https://www.facebook.com/luizsenosmauricio