Seminário “Sujeito de Direitos” é realizado em Búzios em comemoração ao dia do Estatuto da Criança e do Adolescente

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realizou nesta quarta-feira (14), o Seminário “Sujeito de Direitos” em comemoração ao dia do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que é celebrado no dia 13 de julho.

O objetivo do encontro foi para ampliar o debate sobre a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas para o público infantojuvenil e apresentar a história da formação do ECA e suas atuais tendências legislativas.

Os palestrantes abordaram sobre variados temas e se reuniram em prol da mesma causa e da mola propulsora de suas ações em defesa da garantia dos direitos da criança e do adolescente.

O evento ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença dos seguintes palestrantes: a Secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Joice Costa; o Promotor de Justiça, Dr. Rafael Dopico; a Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Conceição Ferreira; o Conselheiro Tutelar, Claudeir Júnior; o Psiquiatra Infantil, Dr. André Francisco; o presidente da Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso, vereador Nilton César e a Coordenadora da Criança e do Adolescente, Érica Rodrigues, que conduziu o Seminário.

Ainda em comemoração ao Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a secretária Joice Costa participará de uma live sobre “Juventude Empreendedora”, às 19:30h, com Mateus Solte (UNOPAR) e Felipe Gonçalves ( Coordenador da Juventude), pelo Instagram da UNOPAR.