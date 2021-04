Senhor morre sozinho na madrugada de domingo em São Pedro da Aldeia e vizinhos percebem e pedem ajuda na quinta

Acionados via redes sociais, agentes da Guarda Municipal e Defesa Civil procederam ao bairro Retiro, em São Pedro da Aldeia, sobre denúncia de corpo de homem que havia falecido durante a madrugada de domingo para segunda-feira, e encontrava-se em sua residência ainda na quinta, dia 29.

Ao chegar ao local, foi verificada a morte, a priori, natural do senhor I. F. da C. B., de 62 anos. Natural do estado do Maranhão, o senhor não possui familiares próximos.

Em posse dos documentos do mesmo, foi elaborado R.O. e acionado o CBMERJ para remoção do corpo. Vizinhos, inclusive os que efetuaram a denúncia, acompanharam o trabalho e auxiliaram os agentes.