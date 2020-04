Sepe Lagos solicita audiências por videoconferência com órgãos públicos de Búzios, Arraial e Cabo Frio

Nesta semana, o Sepe Lagos acionou órgãos públicos das redes municipais de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio a fim de agendar audiências por videoconferência com os respectivos governos para tratar de assuntos de interesse da categoria.

O sindicato tomou esta medida para que seja possível encaminhar as demandas dos servidores sem desrespeitar a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de isolamento social como prevenção à transmissão do coronavírus (Covid-19).

Confira abaixo os órgãos acionados e as pautas que o sindicato pretende discutir com cada um deles:



Armação dos Búzios

O Sepe Lagos solicitou audiência com a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, com a participação do secretário Carlos Eduardo Roballo. O sindicato pretende discutir: a situação dos contratados; a convocação dos aprovados no concurso de 2012: atividades de complementação de aprendizagem à distância; o planejamento de retorno às aulas pós-pandemia; o aumento na contribuição previdenciária; e a suspensão dos empréstimos consignados.



Arraial do Cabo

Em Arraial, o sindicato busca audiência com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e sua responsável, Luciana Alves Correa. A pauta que o sindicato quer discutir é: a questão das atividades de complementação de aprendizagem à distância; o planejamento de retorno às aulas pós-pandemia; a suspensão provisória de empréstimos consignados; e a convocação dos aprovados no concurso de 2015.



Cabo Frio

O sindicato também demandou audiência com a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio, com a participação do responsável pela pasta, o advogado Ian Eduardo de Carvalho Barreto. O sindicato quer tratar da situação dos contratados; dos pagamentos dos salários dos aposentados, efetivos e contratados; dos problemas relacionados aos trabalho dos vigias neste contexto de pandemia; da suspensão provisória do empréstimo consignado; do planejamento de retorno às aulas pós-pandemia; dos problemas relativos à alimentação escolar; e da convocação dos aprovados no concurso de 2009.

Já com o Ibascaf, O Sepe Lagos solicitou videoconferência com a direção da autarquia com a participação do seu atual presidente Antônio Damique Teixeira a fim de discutir: o calendário de pagamento para os aposentados, pensionistas e licenciados; o desconto e previsão de retorno do atendimento do PASMED; e a suspensão temporária dos empréstimos consignados.

Assim que estes órgãos responderem às solicitações de audiência do sindicato e, conforme as reuniões forem acontecendo, daremos novos informes aqui no blog oficial do Sepe Lagos. Acompanhem e fiquem atentos às páginas do sindicato no Facebook e Instagram.