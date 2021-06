Serviços de manutenção é realizado nas escolas de São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Educação continua realizando reparos regulares nas escolas da rede municipal, buscando sanar os danos causados pelo desgaste natural do tempo e do uso.

Ao longo da semana, a equipe de Manutenção trabalhou nas seguintes unidades:

1⃣ Escola M. Rubem Arruda, no bairro Jardim Soledade;

2⃣ Escola M. José Guimarães, no Porto da Aldeia;

3⃣ Escola M. Profª Miriam Alves de Macedo Guimarães, no Fluminense;

4⃣ Escola Mz. Vital Brasil, na Ponta do Ambrósio;

5⃣ Escola M. Jamila Mota da Silva, no São João;

6⃣ Escola Mz. Elízio da Costa Moreira, na Baleia;

7⃣ Escola Mz. Paineira, no Balneário;

8⃣ Escola M. Flonete Alexandrino da Silva, no Poço Fundo;

9⃣ Sede da Secretaria de Educação, na Nova São Pedro.

As ações acontecem desde o primeiro mês da atual gestão e foram intensificadas para que as unidades estejam em pleno funcionamento quando for decidido o retorno presencial das aulas, previsto para o segundo semestre do ano. 👷

🔹 A recolocação de pisos, manutenção das partes elétricas e hidráulicas das unidades, conserto de portas e janelas, lavagem e higienização de cisternas e caixas d’água estão entre os serviços oferecidos.