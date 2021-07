Serviços Públicos inicia semana com manutenções em seis localidades de São Pedro da Aldeia

A Secretaria de Serviços Públicos atua em ações de manutenção em pelo menos seis localidades do município no início desta semana. As intervenções incluem patrolamento de estradas, desassoreamento de canal, capina, roçada e remoção de entulhos.

O canal que recebe a ação de desassoreamento fica localizado entre os bairros Sergeira e Posse, onde o transbordamento afetava as condições de trânsito da estrada. O mesmo serviço é realizado no bairro Arco-Íris em um corpo hídrico com cerca de 1 quilômetro de extensão. As ações retiram o acúmulo de sedimentos, como areia e lama, que interrompem o escoamento de água causando inundações. O trabalho conta com uma máquina escavadeira.

Já as ações de patrolamento acontecem em trechos da Estrada da Boa Vista, sentido Pau Ferro; na Estrada da Flexeira, sentido Rua do Fogo; e na Estrada da Cruz, sentido Sergeira.

Também são feitos os serviços de capina, roçada e remoção de entulhos no bairro Nova São Pedro, em ruas no entorno do Teatro Municipal Dr. Átila Costa. Já na Rua Montese, no bairro Poço Fundo, é realizada a substituição de parte do solo por saibro e outros materiais para corrigir um ponto de instabilidade persistente na superfície do terreno.

As ações realizadas pela pasta obedecem ao cronograma de serviços baseado nas necessidades de cada local. Os serviços de nivelamento, assim como de desassoreamento e saneamento, dependem, ainda, da estabilidade climática para serem concluídos.

Outros bairros atendidos

Os bairros Colina, Balneário, Poço Fundo e São Mateus receberam serviços de manutenção entre os dias 28 de junho e 2 de julho. Na Colina, foram feitas intervenções da rede de esgotamento sanitário. Na Alameda dos Meireles, em Poço Fundo, o pavimento de paralelepípedos também recebeu manutenção. Foi realizado o patrolamento da Estrada São Mateus e no Balneário, onde as ruas Seis e Quatro foram manilhadas e a Rua Mario Pereira recebeu o serviço de rebaixamento do nível do solo.