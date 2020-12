Servidor público de São Pedro da Aldeia recebe hoje o pagamento integral do 13° salário

O prefeito Cláudio Chumbinho autorizou o pagamento integral do 13° salário e o dinheiro já está depositado na conta bancária de todos os servidores municipais nesta sexta-feira, dia 11.

O salário bônus, obrigatório na legislação trabalhista, também é conhecido como gratificação de Natal. O pagamento integral do 13º ajuda a movimentar a economia da cidade.

Embora São Pedro da Aldeia seja um dos municípios que menos recebem royalties do petróleo, tenha tido queda no repasse de verbas e na arrecadação própria, na atual gestão, o pagamento em dia do salários do servidor sempre foi prioridade. “Até mesmo durante a pandemia, não medimos esforços para que o pagamento do salário fosse sempre antecipado. Mais que obrigação, é respeito ao servidor”, declara o prefeito Cláudio Chumbinho.