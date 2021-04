Servidores da Educação de Cabo Frio recebem salário de abril

Os servidores da Secretaria de Educação de Cabo Frio recebem, nesta quarta-feira (28), de forma antecipada, os salários de abril. Ao todo, 3.386 profissionais serão beneficiados com a antecipação, e os pagamentos somam um total de R$ 10.772,386.49.

Este é o quarto mês em que os funcionários públicos da pasta têm seus proventos creditados antes do vencimento que, por lei, é no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Além da Educação, aposentados e pensionistas do Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores de Cabo Frio (Ibascaf) também já receberam os salários de forma antecipada nesta terça-feira (27).

Em caso de não recebimento ou divergência em algum valor creditado, o servidor deverá procurar o setor de RH da Secretaria de Educação.