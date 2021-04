Servidores da Educação de São Pedro da Aldeia tem aulas gratuitas de yoga, dança e alongamento

Os servidores da Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia podem participar, gratuitamente, de aulas de yoga, dança, conscientização corporal e alongamento.

Promovida pelo Centro de Formação Continuada (CEFOR), a iniciativa tem o objetivo de proporcionar um ambiente de lazer e bem-estar aos funcionários da pasta.

A ação é desenvolvida por Carlos Eduardo Oliveira da Silva, servidor formado pela New Zealand School of Dance e ex-bailarino da coreógrafa Deborah Colker.

As aulas acontecem no auditório da Secretaria de Educação, com limite de pessoas por turma, respeitando as medidas de prevenção contra a Covid-19 estabelecidas pelo município.