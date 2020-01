Na manhã desta sexta-feira, dia 10, está acontecendo um protesto de servidores públicos de Cabo Frio, pelo atraso de salários.

Profissionais estão no Canal do Itajurú, neste momento, protestando. Com isso, há um nó no trânsito da cidade.

No ato, os protestantes chegaram a colocar uma faixa na Ponte Feliciano Sodré. Na faixa, os servidores chamam o prefeito de caloteiro.

Em breve, mais informações.