Sessão extraordinária para eleição de mesa diretora da Câmara de Búzios será amanhã

Na sessão extraordinária desta sexta-feira, dia 30, seria realizada a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023-2024 da Câmara Municipal de Búzios. A sessão, entretanto, foi suspensa por falta de quórum, com a ausência justificada dos vereadores Gugu de Nair, Raphael Braga, Niltinho de Beloca e Aurélio Barros.

O presidente do Legislativo Rafael Aguiar convocou nova sessão extraordinária para amanhã (sábado, 1º de maio), às 10 horas. Conforme a Resolução 1.015 de 06 de abril de 2021, este é o prazo máximo para a votação dos membros da mesa. Os eleitos serão empossados em 1° de janeiro de 2023.

Durante a sessão de hoje, o presidente também falou do Projeto de lei – de iniciativa do Poder Executivo – que está para chegar à Casa Legislativa, solicitando autorização da Câmara de Vereadores para remanejar recursosdo orçamento vigente para pagamento do Vale Card aos estudantes da rede pública no valor de R$ 200 reais mensais. Segundo o vereador Rafael Aguiar, 9 mil alunos deverão ser beneficiados e o custo total mensal será de R$1.800.000,00.

“Amanhã será uma nova extraordinária para tratar da votação da Mesa Diretora. E assim que chegar a matéria do Vale Card à Casa, trataremos com exclusividade, já que é um interesse muito grande da população.”, finalizou Rafael.