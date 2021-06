Setores da Educação de São Pedro da Aldeia alinham planejamento e metas para o retorno presencial das aulas

A Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia reuniu os coordenadores e representantes da pasta para alinhar o possível retorno das aulas presenciais da rede municipal, projetado inicialmente para o mês de agosto. O encontro, realizado nesta terça-feira (15), abriu espaço para sugestões de medidas, definição de metas e elaboração de planejamentos.

O secretário de Educação, professor Elias Valadão da Mota, falou sobre a necessidade do trabalho em grupo estar cada vez mais alinhado para que o retorno seja satisfatório em todas as áreas. “Quando a gente fala de uma possível volta, a gente fala de um pensamento coletivo. Por isso resolvemos realizar esse encontro, que é para ouvir as sugestões da equipe, que vem trabalhando de forma com que os resultados sejam alcançados. A secretaria só funciona se a equipe trabalhar com os pensamentos alinhados”, disse Elias.

Durante a reunião, os responsáveis pelos setores puderam falar sobre os desafios de cada área e apontar possíveis soluções, por meio de sugestões dadas por outros colegas de trabalho. Também foram apresentados dados sobre sistema de rodízio, utilização de verbas, quadro de profissionais na rede, reorganização de espaços na sede, proposta curricular condensada e entre outros.

A subsecretária Kátia Santana Moreno, que conduziu o encontro, estimulou a reflexão do grupo sobre a constante construção e transformação do ser humano, que também reflete no trabalho. “Em todas as profissões e áreas da vida existem pedras. Essas pedras podem ser pessoas ou situações, mas o importante é que a gente tire proveito dessas pedras para usá-las na nossa construção pessoal, que também será projetada de forma benéfica no nosso trabalho”, disse Kátia.

A reunião entre os setores acontecerá semanalmente, às terças-feiras, para apresentação das soluções das demandas levantadas nos encontros anteriores. O objetivo é manter todas as áreas da pasta em sintonia.