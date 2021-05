Shopping de Cabo Frio faz campanha “Bazar do Bem – Cabo Frio Contra a Fome”

Quem for garantir o presente de Dia das Mães no Shopping Park Lagos terá a chance de presentear outras mães e até famílias inteiras com o “Bazar do Bem – Cabo Frio Contra a Fome”. Sem contar a chance de concorrer a uma dezena de vale-compras de R$ 1.000 através da promoção “Colo de Mãe é Tudo”.

Em parceria com a Casa da Árvore e com iniciativa dos movimentos Árvore do Bem, Bazar do Bem e Cabo Frio Solidária, o “Bazar do Bem – Cabo Frio Contra a Fome” está sendo inaugurado na terça-feira, 04.



A ação irá aquecer e auxiliar muitas famílias cabo-frienses em vulnerabilidade.

No espaço, que ocupa a antiga loja CB Brands, será possível fazer doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, ração para cachorros e objetos em bom estado (roupas, agasalhos e brinquedos, em especial).

As peças que estiverem bem conservadas serão vendidas a preços populares no bazar e toda a renda será revertida em cestas básicas a serem entregues em comunidades carentes. As doações podem ser feitas diariamente, das 14h às 21h. Não há data para o fim da campanha de arrecadação.

A ação é uma parceria entre o Shopping Park Lagos e a Casa da Árvore, com iniciativa dos movimentos Árvore do Bem, Bazar do Bem e Cabo Frio Solidária.

Colo de Mãe é Tudo

Entre os dias 03 e 23 de maio acontece a promoção “Colo de Mãe é Tudo”. A cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer ao sorteio de dez vale-compras de R$ 1.000 cada. Quem fizer a troca entre segundas e quartas-feiras ganha bônus: cupons em dobro.

Notas fiscais de compras feitas no fim de semana (dias 01 e 02) também podem ser trocadas por cupons.