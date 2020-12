Shopping de Cabo Frio lança Whatsapp do Papai Noel

Na semana em que o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, completa sete anos, os clientes ganham um presentão! Até o dia 14 de dezembro (segunda-feira), quem enviar uma mensagem para o número (22) 9-9204-9156 receberá um vídeo personalizado do Papai Noel. É preciso informar o nome e a idade da pessoa a quem a gravação será destinada. O vídeo com a mensagem natalina será enviado aos clientes até o dia 23/12.

O objetivo do Whatsapp do Papai Noel é resgatar a magia do Natal em um ano marcado pelo distanciamento social. A expectativa é de que os vídeos personalizados encantem crianças e adultos, remetendo aos encontros presenciais com o Bom Velhinho.

Atualmente, Papai Noel, que também está em home office por ser do grupo risco, marca presença no Park Lagos através de um painel digital. Montado ao lado da Casa de Praia de Noel, o telão transmite vídeos com mensagens gravadas. A decoração natalina, com direito a castelinho de areia e pranchas de surf, pode ser apreciada até o dia 06 de janeiro.

Whatsapp do Papai Noel

(22) 9-9204-9156

O número é exclusivo para envio de mensagens por texto, com nome e idade de quem receberá o vídeo de Papai Noel. As mensagens devem ser enviadas até 14 de dezembro(segunda-feira), às 18h.

Chamadas, áudios e vídeos não são recebidos.

Casa de Praia do Papai Noel

Até 06 de janeiro, na Praça Sambaqui