Shopping de Cabo Frio promove Arraiá de Descontos

Não vai ter decoração com bandeirinhas e nem bandinha de forró, mas será possível levar o clima das festas de São João para dentro de casa com o Arraiá de Descontos do Shopping Park Lagos. De 29 de junho a 05 de julho, as lojas participantes da promoção oferecem peças especiais com preços exclusivos – alguns itens estão até 50% mais em conta!

Durante o período, o shopping faz diversas lives temáticas e, para acompanhar, em estilo bem junino, a Hering oferece vestido xadrez de viscose por R$ 159,99 e camisa masculina quadriculada a R$ 139,99, além de shorts de sarja coloridos a R$ 39,99 e calças jeans femininas a partir de R$ 89,99.

Para quem está precisando queimar as calorias, que só aumentam durante a quarentena, a loja Fanáticos oferece top Adidas por R$ 69,90 e short Nike por R$ 99,90. E ainda tem camisas, mochilas, bolsas de viagem e objetos para casa inspirados nos times cariocas – destaques para o Cooler do Botafogo, por R$ 139,90 e o Kit Queijo do Vasco, a R$ 119,90.

Horário reduzido

O Park Lagos está funcionando com horário reduzido – diariamente, das 12h às 20h, e é obrigatório o uso de máscaras. Os cinemas e a área kids estão fechados e a Praça de Alimentação oferece apenas delivery e take-away.

O estacionamento do shopping está limitado a 50% das vagas e, entre as recomendações para os clientes, estão o distanciamento seguro de 1,5m de outras pessoas e a utilização de álcool em gel regularmente durante a permanência no Park Lagos.