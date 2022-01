Shopping de Cabo Frio receberá neste sábado a Feira do Produtor Rural

O Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, será cenário para a comemoração de um ano da Feira do Produtor Rural, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

A edição acontece dia 29 de janeiro (sábado), das 10h às 17h, no estacionamento do centro comercial. O objetivo da feira é fomentar a agricultura familiar, oferecendo espaços aos agricultores para a comercialização de seus produtos.

A partir de janeiro, o evento será mensal, sempre aos sábados, das 10h às 17h. O convite feito pelo Park Lagos aos organizadores da feira foi prontamente aceito. “Buscamos sempre valorizar, reconhecer, divulgar e trazer para perto de nós tudo que se refere à cultura e à tradição da cidade. Esperamos que, com esse espaço no shopping, a gente consiga dar ainda mais visibilidade ao produtor rural cabo-friense, além de incentivar e fomentar esse estilo de consumo”, reforça Ricardo Rodrigues, superintendente do Park Lagos.

A Feira do Produtor Rural oferece hortaliças, frutas, legumes, ovos, aipim, queijos, bolos, entre outros produtos, vindos diretamente das propriedades agrícolas de Cabo Frio.

Reúne, ainda, gastronomia quilombola, com comidas típicas feitas pelas comunidades dos quilombos do município, além de pratos de várias regiões do país. Outra atração é a música ao vivo com Marquinhos FM, das 11h às 17h.

👉🏻Confira as datas da Feira do Produtor Rural no Shopping Park Lagos durante todo o ano de 2022, sempre aos sábados, das 10h às 17h:

29/01, 19/02, 26/03, 30/04, 28/05, 25/06, 23/07, 20/08, 24/09, 29/10, 26/11 e 17/12.

🥬Feira do Produtor Rural no @parklagos

🗓29 de janeiro, das 10h às 17h

📍Local: Estacionamento – Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho – Cabo Frio