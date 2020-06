Shopping de Cabo Frio segue aberto

Seguindo as normas e os protocolos do Decreto Municipal 6.266 de 05 de junho de 2020, que institui o Plano de Controle de Ação para reativação gradual da economia, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, voltou a funcionar no dia 06 de junho.

A reabertura do empreendimento segue todas as condutas de segurança, higiene,acesso e permanência baseadas em recomendações da Organização Mundial de Saúde, assim como as diretrizes contempladas no decreto da Prefeitura, aprovado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Nesse primeiro momento, o horário de funcionamento das lojas é reduzido: segunda a domingo, das 12h às 20h (o mercado abre às 10h todos os dias). A praça de alimentação continua funcionando somente no sistema delivery, podendo trabalhar também com take-away e drive-thru.

Estão suspensas as atividades de lazer como cinema, áreas kids e entretenimento. O uso de máscaras é obrigatório para acesso às dependências do shopping, quando acontece a aferição de temperatura dos clientes.

Entre as recomendações estão o distanciamento seguro de 1,5m de outras pessoas e a utilização de álcool em gel regularmente durante a permanência no shopping.