Shopping de Cabo Frio terá desfile de moda e atividades para toda família

O outono começa dia 20 de março e, para recebê-lo em grande estilo, o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, realiza o Park Fashion Outono-Inverno 2020. Nos dias 12 e 13 de março (quinta e sexta-feira), desfiles de moda e atividades gratuitas para toda a família apresentam os principais lançamentos para a nova estação.

No dia 12 (quinta-feira), a programação é dedicada aos pequenos, com oficina de slime às 17h, seguida de desfile infantil com o tema “Circo”. O desfile vai reunir cinco marcas – Bê Kids, Lilica, UV. Line, C&A e Fuel – e o apresentador e os modelos prometem entrar no clima circense, com muitas brincadeiras e alegria!

Já no dia 13 (sexta-feira), as atividades também começam às 17h, e traz três oficinas: ‘Maquiagem’, com produtos Alice Salazar, ‘Customização’, com a Arranjos Express e ‘Como personalizar seu guarda-roupa’, com a estilista Carol Duarte. “Vamos mostrar e provar que, com poucas peças imprescindíveis no armário e investindo na customização, é possível fazer belas e variadas composições”, comenta Tatiana Musse, coordenadora do Miss Brasil e parceira do shopping no Park Fashion.

Para fechar o Park Fashion, às 19h, tem desfile adulto de lojas femininas, masculinas e unissex: Melissa, UV. Line, Hope, Josefina, Hering, Fuel, Enseada, Arenita, Fly Sports, Revolution, Nação Rubro Negra, Fly for Men, Le Lion, Marina Morena e C&A. Spoiler: o mundo animal, uma das tendências da estação, promete trazer surpresas para o desfile.

O evento é gratuito e acontece na Praça Sambaqui, com distribuição de copos (na quinta) e taças (sexta) reutilizáveis para os participantes. Os objetos são na cor laranja, “um dos tons que vem com tudo no outono-inverno”, adianta Tatiana.

Park Fashion Outono-Inverno 2020

Dias 12 e 13 de março, a partir das 17h

Dia 12/03

17h: Oficina de Slime

19h: Desfile Infantil

Dia 13/03

17h: Oficinas de Maquiagem, Customização e Como personalizar seu guarda-roupa

19h: Desfile Adulto

Shopping Park Lagos

Av. Henrique Terra, 1.700 – Portinho, Cabo Frio

Tel: (22) 3058-0330