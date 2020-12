Shopping de Cabo Frio vai promover Natal Mágico online

A proibição de eventos presenciais para evitar aglomerações não impediu o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio, de preparar um belo espetáculo natalino para crianças e clientes.



Na manhã desta terça-feira, 22 de dezembro, a peça teatral “Natal na Terra do Nunca” será exibida nas redes sociais do centro comercial e também no canal do YouTube da Criape Produções. Serão duas sessões, uma às 8h30 e outra às 9h30.

Natal na Terra do Nunca

O espetáculo é inspirado na história de Peter Pan e sua turma. Às vésperas do Natal, Sininho e as fadinha preparam uma festa surpresa para Peter Pan, mas Peter volta à Inglaterra para passar a festa de Natal com sua amiga Wendy.

Lá, ele descobre que o tempo passa diferente fora de sua casa e as pessoas envelhecem. Peter aprende lições sobre a amizade e o verdadeiro sentido do Natal. Com lindas canções, o espetáculo agrada adultos e crianças de todas as idades.

Ficha técnica

Texto e direção: Anderson Oliveira

Figurinos: Nancy Ricon

Produção: Ria Produções

Elenco: Sara Navarro, Roberto Tinph, Lucas Samagaio e Iris Santos

Boa ação

Até o dia 24/12, é possível adotar uma cartinha de crianças atendidas por instituições da Região dos Lagos. Um stand do colégio, próximo às Lojas Americanas, recebe as doações durante todo o horário de funcionamento do shopping, que podem ser os presentes solicitados nos bilhetes e também alimentos não perecíveis e produtos de higiene.

As instituições beneficiadas são: Cana Viva, de Araruama, Casa de Apoio Sementes do Amanhã, de São Pedro da Aldeia, e Leão de Judá e Charlie Terra, de Cabo Frio, somando 620 menores entre 1 e 14 anos. A cada presente doado, a Escola Canto dos Pássaros doará outro.

Natal Mágico – Espetáculo teatral Natal na Terra do Nunca

Data: 22 de dezembro – terça-feira

Hora: 8h30 e 9h30

Local: midias sociais Park Lagos:

. Instagram: @parklagos

. Facebook: /shoppingparklagos

. YouTube Criape Produções

Adoção de Cartinhas de Natal

Até 24/12, de acordo com horário de funcionamento do shopping