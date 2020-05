Shopping em Cabo Frio oferece “Drive Thru” para garantir os presentes do Dia das Mães

Uma ação diferente pelo Dia das Mães vai movimentar o Shopping Park Lagos, em Cabo Frio. O empreendimento continua com as lojas fechadas, seguindo as orientações do governo do Estado em relação à pandemia da Covid-19, mas uma data tão especial não poderia passar em branco – ou sem presentes!

Entre os dias 07 e 09 de maio (quinta a sábado), os clientes de 20 lojas do Park Lagos podem fazer suas compras por telefone/whatsapp – diretamente com os lojistas – e retirar os presentes em sistema “Drive Thru”, no estacionamento do shopping, com horário agendado. Nos três dias, a retirada poderá ser marcada entre 10h e 18h. Todos – clientes e funcionários – devem estar usando máscaras.

Não será preciso descer do carro para pegar a encomenda e nem pagar o estacionamento do shopping. Basta seguir a sinalização dentro do Park Lagos, a partir da entrada principal, e retirar o produto. No ato da compra, o cliente deverá informar ao lojista os dados do veículo que irá buscar o presente (cor, modelo e placa).

O funcionário da loja estará identificado com crachá ou uniforme e fará o atendimento utilizando máscara e luvas. O uso de álcool em gel deverá ser feito entre uma entrega e outra.

Todo o controle de vendas, forma de pagamento e envio dos dados e outras informações será de responsabilidade de cada loja participante. Não será autorizada a participação das lojas da praça de alimentação.

Lojas participantes Drive Thru Dia das Mães Park Lagos:

• AD Life Style – (22) 99259 – 7407

• Anacapri – (22) 99607 – 0281

• Arenita – (22) 99928 – 8544

• Botoclinic – (22) 99842 – 2849

• Di Santinni – (22) 99712 – 5272

• DS Move – (22) 98172 – 3054

• Ellus – (22) 99884 – 0448

• Hope – (22) 99936 – 0976

• Infinito Amor – (22) 99767 – 4596

• KidStok – (22) 99622 – 2005

• Leader – (21) 98630 – 2401

• Mirella Joias – (22) 99841 – 6558

• Mobile – (22) 99829 – 4063

• Pandora – (22) 99213 – 3126

• Riachuelo – (22) 3058 – 9420

• Samsung – (22) 98827 – 9441

• Tata Mix – (22) 99281 – 3714

• Via Mia – (22) 99846 – 3635

• World Tennis – (22) 99889 – 8727

• Zinzane – (22) 99252 – 1105