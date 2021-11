Show com Aline Barros movimenta a segunda-feira de Saquarema

Muita música, adoração e emoção! Assim foi o show em ação de graças pelas obras de pavimentação do bairro Mombaça, realizado pela Prefeitura de Saquarema nesta segunda-feira. A atração principal, a cantora Aline Barros, subiu ao palco pouco depois das 21 horas e animou a multidão presente com os louvores novos e clássicos de seu repertório.

Aline Barros tem sido, durante anos, uma importante referência na música gospel. Dotada de talento e carisma natos e de uma produção que prima pela excelência, Aline tem conseguido que seu trabalho ministerial alcance resultados inéditos no segmento gospel no Brasil. Com uma carreira consolidada internacionalmente, Aline Barros é um dos grandes nomes da música gospel. Seus projetos tem se destacado no mercado, e sua simpatia e fé são itens indispensáveis para essa receita de sucesso.

“É uma grande alegria estar em Saquarema e agradecer a Deus nesse culto em ação de graças. Temos muito o que celebrar: a vida, a esperança, a fé! poder estar junto com o povo de Saquarema neste momento me deixa muito feliz”, afirmou Aline Barros.

“Tenho um carinho especial pelo povo da Mombaça. Realizamos importantes obras no bairro e vem muito mais por ai. A pavimentação da Estrada da Mombaça, com seus quase 9 quilômetros de vias pavimentadas e trechos drenados, trouxe mais qualidade de vida para os moradores e impulsionou o turismo na região”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Realizada com recursos próprios, a obra da Estrada da Mombaça era um sonho antigo dos moradores que, por diversas vezes, ficavam impossibilitados de trafegar pela via em dias de chuva. Agora, com a pavimentação de toda a extensão da via, a estrada melhorará a mobilidade e dará mais segurança, melhorando o ir e vir da população.