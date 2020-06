Sindicatos dos servidores municipais de Cabo Frio atuaram para impedir ataques ao Ibascaf/PasMed

As entidades sindicais Sepe Lagos, Sindicaf e Sind-Saúde estiveram na Câmara Municipal de Cabo Frio na manhã desta terça-feira (16/06), antes do início da sessão plenária que estava marcada para as 10h, para cobrar a suspensão de qualquer votação relacionada a mudança no sistema previdenciário, proposta pelo prefeito Adriano Moreno (DEM). Antes da sessão começar houve a confirmação de que nenhuma das propostas do Projeto de Lei 01/2020 entraria na pauta.

Os representantes sindicais permaneceram na Câmara e depois do término da sessão, acompanhados do vereador Rafael Peçanha (CDN) estiveram reunidos com o presidente da Câmara, vereador Luis Geraldo (REP). O presidente da casa colocou a preocupação em dar celeridade à apreciação das propostas contidas no Projeto de Lei 1/2020 que se referem às mudanças na previdência municipal. Os sindicatos exigiram um debate com as entidades que representam os servidores na avaliação e construção de emendas ao PL. Foi acordado então reunião na próxima terça-feira, ao término da sessão legislativa, para a primeira reunião com a presença do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do vereador Miguel Alencar (DEM, líder do governo), o vereador Rafael Peçanha e os demais que se interessem pela matéria.

Os sindicatos avaliam que foi uma importante vitória, mas que os trabalhadores devem manter-se alertas para o combate de qualquer outro ataque vindo do Governo Municipal que possa ser feito aos direitos previdenciários dos servidores ou ao Ibascaf/PasMed.

Estiveram presentes pelas entidades sindicais na reunião: Mazinho e Paulo Steinberg (representando o Sind-Saúde), Fabio Cláudino, Dayana Olegário e Rodrigo Rodrigues (representando o Sindicaf) e Augusto Rosa (representando o Sepe Lagos).