Skatista que estava morando em Búzios morre devido ao Coronavírus

De acordo com o site Globo Esporte.com, a comunidade do skate está triste após a confirmação do falecimento do carioca João Maurício, skatista conhecido como João Cabeção, vítima do novo coronavírus, aos 47 anos. A Confederação Brasileira de skate emitiu nota de pesar nas redes sociais.

Cabeção ficou conhecido na década de 80 quando venceu uma etapa do campeonato brasileiro profissional como skatista amador.

De acordo com o site e relatos de amigos, João reclamou de dores na garganta e apresentava os sintomas de Covid-19. Ele vivia em Búzios e era professor de jiu-jitsu.