Sobre para cinco o número de casos suspeitos de Coronavírus em Iguaba Grande

A Secretaria Municipal de Saúde de Iguaba Grande informa que recebeu a notificação de mais um CASO SUSPEITO do novo Coronavírus (COVID-19).

A paciente é uma mulher de 49 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento com sintomas respiratórios.

Seguindo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, ela teve o material coletado para análise, enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN-RJ), e aguardará o resultado em isolamento residencial (conforme protocolo do Ministério da Saúde) devido à demora do laboratório na liberação dos resultados, mas com acompanhamento por equipe médica altamente capacitada, bem como pelo serviço de Vigilância Epidemiológica do município. Com esta notificação já são cinco os CASOS SUSPEITOS em Iguaba Grande.

Sobre o resultado dos exames dos outros quatro pacientes, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro (LACEN-RJ) ainda não liberou nenhum resultado. Em comunicado o laboratório informou que a liberação, antes realizada em 48 horas, não tem mais prazo devido ao aumento considerável da demanda em todos os demais municípios do estado do Rio de Janeiro.

O estado clínico dos dois primeiros pacientes, registrados no último dia 13, vem melhorando de forma gradativa. Os outros dois casos, registrados ontem (19), seguem em acompanhamento.

Importante ressaltar que para evitar a exposição ao vírus é fundamental que as pessoas evitem sair de casa e adotem todas as medidas de higienização das mãos com utilização de água e sabão e, quando possível, com álcool 70 (gel ou líquido). A luta contra o coronavírus é uma responsabilidade de todos nós.