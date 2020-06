Subprefeitura de Tamoios, em Cabo Frio, recebe desinfecção sanitária

A equipe da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental esteve nesta sexta-feira (26) na sede da Subprefeitura de Tamoios para uma ação de desinfecção sanitária. As salas foram higienizadas com hipoclorito de sódio a 1%, solução recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O produto foi borrifado no chão, paredes e sobre as superfícies. A ação é parte do pacote de medidas de combate contra a disseminação da Covid-19.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira, “a higienização é realizada no primeiro e segundo distritos e acontece conforme o cronograma elaborado pela equipe de forma integrada com as outras pastas” e reforçou que “a higiene é vital para contermos a proliferação do vírus”.

O trabalho de higienização acontece diariamente em locais públicos e estratégicos do município onde circulam um grande número de pessoas. Já foi realizado em hospitais, postos de saúde, na sede do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o Departamento de Trânsito (Detran), o 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM), aeroporto, Terminal Rodoviário Aléxis Novelino, pontos de ônibus, repartições municipais, dentro outros pontos.

A Subprefeitura de Tamoios funciona no Shopping UnaPark, bloco b, Unamar.