Sul-africano, de 59 anos, chega a Cabo Frio após remar por 71 dias no oceano Atlântico e bate recorde

Após 71 dias em alto mar, o remador sul-africano, Zirk Botha, de 59 anos, chegou no início da tarde deste domingo (28) em Cabo Frio. Ele iniciou a viagem no dia 19 de dezembro na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, e remou cerca de 7 mil quilômetros até chegar ao litoral brasileiro.

Com isso, Zirk se torna mais um remador a atravessar sozinho o oceano Atlântico e bate o recorde da travessia, que era de 92 dias, e foi realizada pela dupla sul-africana, Braam Malherbe e Wayne Robertson, em 2017. Zirk precisou de 21 dias a menos para fazer a rota.

O pequeno barco construído por ele mesmo e, durante a viagem, ele se alimentou com sopas de legumes e frango que eram conservadas em sacos à vácuo e preparadas em uma panela. A água para beber era retirada do mar e passada por um processo de dessalinização, feito por um aparelho movido a energia solar.

Durante a viagem, ele enfrentou três grandes tempestades, com ondas de 3 a 5 metros de altura e com ventos fortes.

Toda a viagem de Zirk era registrada em suas redes sociais. Na última quinta-feira (25), Zirk relatou que, na manhã daquele dia, teve a pior condição de remo em toda a travessia, por conta do mar agitado.

Gonzalo Arselli, amigo de Zirk, disse que nas próximas 48 horas o atleta irá descansar e regularizar sua entrada no Brasil junto à Receita Federal.

Fonte: G1