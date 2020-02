Superintendência LGBTQ+ de Cabo Frio promove campanha contra homofobia no Carnaval

A Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ lançou, na segunda-feira (17), a campanha “Carnaval sem Homofobia”, com o tema “Nesse Carnaval você pode ser o que quiser, menos lgbtfóbico”. O objetivo é conscientizar moradores e turistas sobre respeito à diversidade, além de divulgar os canais de denúncia. A campanha é uma parceria entre a pasta, o Grupo Iguais e a Associação de Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio (Abacaaf).



Durante os cinco dias de folia, cartazes estarão espalhados nas estações de Carnaval dos bairros Peró, São Cristóvão e no distrito de Tamoios. Os blocos disponibilizarão, em espaço visível ao público, o material explicativo e os números para denúncias: 190 da Polícia Militar e 100 do Disque Direitos Humanos. Uma equipe da pasta estará disponível 24 horas por dia para atender e orientar possíveis casos de discriminação, por meio do número (22) 99225-6758.



“A campanha é uma forma de conscientizar a população sobre os direitos da comunidade LGBTI+ e mostrar que em meio à folia pode e deve haver respeito. As equipes estarão de prontidão para orientar qualquer folião que possa se sentir agredido. Dessa forma poderemos atingir um número maior de pessoas e levá-las à compreensão de que LGBTfobia é crime”, comentou o superintendente Mateus Cardoso.



A Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ+ fica na Av. Nossa Senhora da Assunção, nº15, sala 3, no bairro Passagem.