Supermercados de Arraial do Cabo são alvos de fiscalização do Procon

O Procon de Arraial do Cabo continua realizando fiscalizações para apurar denúncias recorrentes quanto aos preços praticados em estabelecimentos comerciais da cidade. Desta vez, os agentes estiveram nos supermercados Princesa, da rede Unno, para verificar a suspeita do aumento abusivo de preços sem justa causa nos seguintes produtos: arroz, feijão, leite, ovos e alho.

As denúncias que chegaram até órgão foram realizadas pelos próprios moradores do município. De acordo com o Procon, foi constatado que as mercadorias já chegam aos supermercados com preços elevados dos fornecedores e a margem de lucro praticada pelos estabelecimentos é considerada aceitável, abaixo de 30%, conforme fotos e notas fiscais apresentadas.







“Verificamos cada item, solicitamos as NFs, deduzimos os impostos e descobrimos a margem de lucro praticada. Tudo está dentro do limite aceitável pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE. Não existe irregularidade por parte dos supermercados. Com base no preço final para o consumidor, concluímos que o abuso vem do fornecedor (fabricante) e tomamos já estamos tomando as devidas providências juntos aos órgãos dos respectivos estados de origem, para esclarecer sobre o aumento sem justa causa”, explicou Marcio Lisboa, Secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

Foram registrados os seguintes percentuais: Feijão Máximo – nota fiscal: R$5,83/ valor venda: R$5,99/ Lucro de 2,74%; Feijão Com Brasil – nota fiscal: R$5,66/ valor venda:R$5,48/ Lucro: sem lucro; Ovos Mantiqueira – nota fiscal: R$13,10/ valor venda: 16,95/ lucro de 29.38%; Arroz Palmares – nota fiscal:R$13,50/ valor venda:R$13,95/ lucro de 3.33%; Alho – nota fiscal:R$21,40/ valor venda: R$24,90/ lucro de 16,35%; Leite Italac – nota fiscal:R$3,00/ valor venda:R$3,55/ lucro: 18,33%; Leite quata – nota fiscal:R$3,53/ valor venda:R$3,99/lucro de 13,03%.

O trabalho continua por tempo indeterminado no município. Denúncias de infrações podem ser feitas pelos seguintes canais:

Telefone: (22) 2622-1417

E-mail: procon@arraial.rj.gov.br

WhatsApp: (22) 97403-6274