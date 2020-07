Suspeito de tentativa de homicídio é preso em Búzios

Nesta manhã, dia 15, por volta das 06h30, Policiais Civis da 127ª DP, coordenados pelo Delegado Titular Carlos Abreu, após investigação de tentativa de homicídio ocorrida em 20/02/20, identificaram e capturaram o suspeito na Rua do suspiro, bairro Rasa, município de Armação dos Búzios, RJ.



Em face, do suspeito havia mandando de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Armação dos Búzios, do Estado do Rio de Janeiro (RJ), no processo nº00487-27 de 2020.

A motivação do crime seria a disputa pelo tráfico de drogas entre facções rivais na área da Vila Verde.