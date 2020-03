Tamoios e Jardim Esperança, em Cabo Frio, recebem operação tapa-buracos nesta sexta

A Secretaria de Obras realiza a operação tapa-buracos em Tamoios e no Jardim Esperança. A Avenida Independência, no segundo distrito, um dos pontos mais afetados pelas chuvas dos últimos dias, tem previsão de receber 25 toneladas do produto, enquanto no Jardim, a estimativa é de que sejam usadas 9 toneladas do material nos locais mais prejudicados. Em toda a cidade, devem ser utilizadas 80 toneladas.

As equipes realizaram ainda na quinta (5), a troca de manilhas e operação tapa-buracos em diversas ruas de Cabo Frio. A ação atende os bairros Jardim Caiçara e Olinda, além do Guarani, Estrada do Guriri e Bosque do Peró. Ao todo foram feitos 25,5 metros de manilhamento, bem como desobstrução da rede de coleta pluvial. O serviço começou nesta semana e continua pelos próximos dias.

De acordo com o assessor especial da pasta, Eduardo Leal, os locais escolhidos para o início da operação foram aqueles que tiveram maior impacto com as chuvas dos últimos dias. Até o momento, além das ações em alguns dos bairros mais afetados as equipes também atuaram em três condomínios que ficaram alagados com o temporal recente.

“A operação não tem prazo para acabar, vamos continuar com as atividades porque elas fazem parte das ações de manutenção, da mesma forma com o tapa-buracos. A chuva prejudicou demais alguns pontos da cidade”, afirmou Leal, acrescentando que foram utilizados máquinas e equipamentos cedidos pela Comsercaf e pela concessionária de esgoto da região.