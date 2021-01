Tamoios, em Cabo Frio, vai ganhar uma escola modelo de ensino médio

A população de Tamoios vai ganhar uma escola modelo de ensino médio. A novidade foi anunciada pelo secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, em visita ao terreno que abrigará a unidade escolar, no Loteamento Long Beach. O local foi avaliado pelo gestor do Estado, com a presença do prefeito José Bonifácio e da vice-prefeita Magdala Furtado. Técnicos da Secretaria Estadual de Obras e Infraestrutura, setor de Obras da Secretaria Estadual de Educação e da Diretoria Regional da Baixada Litorânea também acompanharam o encontro.

De acordo com o projeto apresentado, a escola modelo será voltada exclusivamente para atender a demanda de vagas para o ensino médio. Após a cessão da área para uso do Estado, por meio da Prefeitura de Cabo Frio, a unidade será construída em uma área de 4267m². Ainda na primeira quinzena de fevereiro, o projeto de Lei para oficializar a cessão do terreno será encaminhado para a Câmara Municipal.

A planta da escola prevê a construção de 24 salas com capacidade para vinte alunos, laboratório, biblioteca, auditório, refeitório, ginásio poliesportivo coberto e vestiários. Segundo o secretário estadual, Comte Bittencourt, a previsão é de que a obra seja entregue no primeiro semestre de 2022.

Também acompanharam a visita os vereadores Thiago Vasconcellos e Josias da Swell, o secretário municipal de Educação, Flávio Guimarães e a secretária de Planejamento e Desenvolvimento, Dhanyelle Garcia.