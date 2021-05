Tamoios terá Feira do Produtor Rural domingo

No próximo domingo (30), o Parque de Exposições de Tamoios será palco de mais uma edição da Feira do Produtor Rural, que promove a agricultura familiar cabo-friense e diversas outras atividades para a população da nossa cidade.

Serão diversos atrativos que prometem muito lazer, aprendizado e cultura, como bazar beneficente, comidas típicas, feira de livros e de adoção de animais, exposição de artesanato e também a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho agrícola através do Selo do Produtor Rural, que estará presente em todos os produtos genuinamente cabo-frienses garantindo boa procedência e muito mais valor para o trabalhador rural da nossa cidade.

A Feira do Produtor Rural acontece das 10h às 17h, na Fazenda Campos Novos, que fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), Km 124. Lembre-se que é obrigatório o uso da máscara, além do cumprimento de todas as medidas de segurança, como o distanciamento social.