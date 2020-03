Taxistas pedem ajuda a prefeito e vereadores de Cabo Frio para que promovam uma renda emergencial mínima

O Sinditaxi da Região dos Lagos está pedindo ao prefeito e todos os vereadores de Cabo Frio quem promovam uma renda mínima emergencial aos taxistas e motoristas auxiliares, em virtude do Coronavírus.

“Neste momento, em que a o mundo inteiro passa pela pandemia da COVID-19 (coronavírus), diversos setores são afetados, não apenas a saúde pública. Com as medidas de isolamento, corretamente decretadas pela prefeitura, algumas categorias profissionais e trabalhadores autônomos sofrerão grandes perdas em seus rendimentos. Portanto, o presente pedido visa que o poder executivo municipal conceda uma renda mínima a estes trabalhadores pelo período em que durar a vigência dos Decretos de emergência e calamidade. Gostaríamos que alguém se pronunciasse a respeito do nosso pedido”, diz Josimar dos Santos Moreira, Presidente do Sindicato dos Taxitas.

De acordo com Josimar, a cidade tem 450 taxistas e está com a frota de rua bastante reduzida, grande parte está trabalhando em frente aos mercados.