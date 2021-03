Técnico Rogério Corrêa deixa o comando da Cabofriense

O técnico Rogério Corrêa usou uma rede social, ontem (01), para se despedir da torcida da Cabofriense, uma semana depois de não conseguir a classificação para a elite do Campeonato Carioca.

O técnico lamentou perder a vaga na fase principal do campeonato nos acréscimos. Ele revelou que foi difícil absorver e acreditar, mas frisou

que o esporte proporciona dias de glórias e de tristeza. Rogério comandou a equipe em 10 jogos, com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Após a derrota no primeiro jogo da competição, foram 9 jogos invictos.

O jogo que Rogério se referiu se trata da 10ª rodada da seletiva, quando a Cabofriense vencia o Nova Iguaçu até os 48 minutos do segundo tempo e se classificava para a elite do futebol carioca. O laranjão da Baixada empatou e ficou com a vaga.