Temporal causa desabamento de casas, deixa ruas alagadas e moradores ilhados na Região dos Lagos

Em Araruama, a Defesa Civil está desde as 2h da madrugada trabalhando para atender famílias atingidas. A área mais afetada na cidade foi a do Condomínio II, no distrito de Iguabinha, onde oito casas desabaram. Segundo o município, as casas na localidade são construídas abaixo do nível do rio e da Lagoa e não têm autorização para construção e moradia.

As famílias atingidas estão sendo cadastradas pela Secretaria de Política Social para que o município encontre a melhor solução para a moradia dessas famílias. A Prefeitura de Araruama informou que ainda estuda os casos destas famílias, inclusive com a possibilidade de locação de casas para amparar as pessoas atingidas.