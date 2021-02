Testagem de casos suspeitos de Covid-19 é realizada em postos de saúde de São Pedro da Aldeia

A testagem de casos suspeitos de Covid-19 está disponível aos moradores aldeenses em duas unidades de saúde do município. A triagem é realizada nos postos do Vinhateiro e bairro São João I. Com a medida, a população dessas localidades e áreas adjacentes terão maior facilidade na assistência e no combate à doença, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Os atendimentos são disponibilizados das 8h às 15h.

São realizados o teste rápido e o swab, de acordo com o tempo dos sintomas de cada paciente, além da administração de medicação para início do tratamento e orientações sobre a doença. A medida visa à descentralização dos serviços já disponíveis na Tenda de Triagem, localizada em frente ao pronto-socorro, no bairro Morro dos Milagres.

Na unidade do bairro São João I, a triagem é realizada na parte externa do posto. Já no Vinhateiro, uma sala específica foi destinada para os atendimentos. Outras unidades básicas de saúde do município já recebem estruturação dos espaços para adesão à triagem, obedecendo aos protocolos de segurança necessários.

A unidade de saúde da família São João I está localizada na Rua São Jorge, s/n°, e a do Vinhateiro funciona na Travessa Antônio de Araújo Mendonça, s/n°.

Bandeira amarela é adotada

Está em vigor, desde a sexta-feira (19), a bandeira amarela de combate à Covid-19. Apesar da análise dos dados ter permitido a mudança da cor para um índice de baixo risco de transmissão da doença, os critérios de isolamento e interação social permanecem os mesmos do Decreto n° 34 de forma preventiva, devido ao fluxo de turistas ocasionado pelo Carnaval.

Com a bandeira, fica estabelecido que os casos suspeitos ou confirmados da doença devem ser mantidos em isolamento domiciliar e em monitoramento. A proteção dos grupos vulneráveis deve ser garantida com distanciamento social, garantia de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde. É necessário o reforço das medidas contra a transmissão nas unidades de saúde. A população deve manter distância física, higiene e limpeza, além da redução de contato, reforço de higiene e etiqueta respiratória. Os processos de comunicação sobre a doença devem ser reforçados. As atividades que geram aglomeração de pessoas devem ser evitadas.