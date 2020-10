Testagem nos bairros contribuirá para novas flexibilizações, em Macaé

A Prefeitura de Macaé retoma, nesta quinta-feira (8), ação de testagem para levantamento de soroprevalência da Covid-19 no município. Com base na análise dos resultados serão consideradas novas flexibilizações, como ampliação dos horários de funcionamento do comércio, restaurantes e outros estabelecimentos, além de possível liberação da construção civil.

A testagem, sempre das 9h às 12h, começa pelo Parque Aeroporto, hoje e amanhã, na Praça principal do bairro.



Nos dias 13 e 14 de outubro a ação seguirá na Barra de Macaé, na Praça Mirante dos Navegantes, rodovia Amaral Peixoto, logo após a ponte.



Já nos dias 15 e 16 de outubro a comunidade do Lagomar poderá ser testada na quadra da Avenida José Ferreira Machado, entre o terminal Lagomar e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).



A Aroeira receberá o mutirão de testagem nos dias 19 e 20 de outubro, na Praça do Ciep 393, na Rua Alcides Mourão.



Fechando, nos dias 21 e 22 de outubro, será a vez do Centro, com testagem na Praça Washington Luiz.