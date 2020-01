Titãs e Blitz agitam, neste fim de semana, o Sesc Verão 2020 Rio das Ostras

Neste fim de semana, de 31 de janeiro a 2de fevereiro, a unidade temporária do Sesc Verão 2020, na Praia de Costazul, em Rio das Ostras, recebe shows gratuitos das bandas Titãs e Blitz e dos ex-participantes do programa The Voice Brasil, Kynnie Williams e Gabriel Silva, entre outras atrações musicais, que se apresentam no palco principal montado na areia ao lado do Emissário Submarino e no palco Sol Sesc. O público poderá aproveitar diversas oficinas esportivas e toda a programação cultural com diversas atrações recreativas e de lazer.

O roteiro musical do Sesc Verão Rio das Ostras tem início na sexta-feira (31/01), a partir das 18h30, com a cantora Kynnie Williams, no palco Sol Sesc. Aos 25 anos, Kynnie vem despontando no cenário musical do Jazz & Blues, Soul e R&B nacional e internacional. Participou do programa The Voice Brasil, no time de Carlinhos Brown, de quem recebeu uma grande mentoria, chegando até às quartas de final. Lançou seu primeiro DVD – “Kynnie In Concert”, em 2016. Em suas apresentações, Kynnie explora todas as suas influências do Soul, Blues e R&B, contagiando o público com a bela voz, carisma e domínio de palco. No repertório, sucessos como “Staying Alive”, “Killing Me Softly” e “We Are Family”.

No sábado (01/02), às 18h, acontece o Luau com a banda The Flash Back, no palco da Praia do Bosque. Em seguida, às 18h30, o ex-The Voice Brasil Gabriel Silva sobe ao palco Sol Sesc para uma apresentação especial. O cantor e compositor apresentará ao público o show de sua nova turnê em homenagem aos gigantes do Blues Rock, com clássicos que não morrem. No repertório contagiante do músico, interpretações de sucessos que marcaram gerações, como as de U2, The Doors, Joe Cocker, Stevie Ray Vaughan, Robert Cray e muito mais.

Às 21h, é a hora da banda Blitz agitar o público com seus sucessos, no palco principal. A formação atual conta com o talento de Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal). Festejando os 35 anos de carreira e o lançamento do novo álbum ‘Aventuras 2’ (Deck), a Blitz gravou em 2017 seu quarto DVD Blitz – Blitz no Circo Voador. O palco promete ferver com a mistura de rock, pop, funk, reggae, samba e blues da banda. Já o CD ‘Aventuras 2’, que teve dois anos de produção, foi lançado no momento em que o grupo comemora uma formação estável há cerca de dez anos, com estúdio próprio (Toca da Onça), entre viagens inspiradoras pelo Brasil, EUA, Portugal, Japão e vários outros países.

E no domingo (02/02), às 19h30, os Titãs prometem sacudir o público com diversos hits, no palco principal. Com um “repertório de qualidade inesgotável”, como apontam os críticos, que reúne sucessos de 35 anos de carreira, incluindo canções do álbum Nheengatu, CD que redimensiona o rock brasileiro contemporâneo, o grupo paulistano mais uma vez se reinventa nos palcos, frente a seu grande e crescente público. Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto, agora acompanhados por Beto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria, prometem muito rock. Como um organismo coletivo que ultrapassa as individualidades que o compõem, os Titãs seguem determinados, impulsionados por inquietação e ambição artística, e orgulho das conquistas da carreira.

ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO – Além dos shows à noite, o Sesc Verão 2020 em Rio das Ostras segue com sua intensa programação gratuita com atrações culturais, de esporte, lazer e recreação, de sexta a domingo, até o dia 9 de fevereiro. Nesta sexta (31/01), das 14h às 18h, serão realizadas oficinas de altinha, futevôlei, vôlei de praia, beach tênis, skate, beach soccer e frescobol.

No domingo (02/02), a partir das 9h, haverá Clínica de Altinha com a atleta Patricinha. Após apresentação da vida esportiva da atleta, será realizada uma clínica com os principais fundamentos da altinha e conceitos técnicos fundamentais para os praticantes desta modalidade. Atleta profissional de futevôlei há 20 anos, Patrícia conquistou seis títulos mundiais e dez brasileiros. Como sempre praticou altinha, há 4 anos comprou a causa da modalidade altinha, não só como atleta, mas também como educadora física com a proposta da expansão do esporte com as clínicas, acreditando na profissionalização da modalidade. Como atleta de altinha coleciona sete títulos e já foi considerada duas vezes a melhor jogadora da competição.

Capitaneado pela Gerência de Lazer do Sesc RJ, o objetivo do Sesc Verão é levar ainda maislazer, bem-estar e qualidade de vida à população através dos serviços oferecidos pela instituição durante todo o ano. O projeto promove intensa programação gratuita com diversas atividades voltadas para toda a família, incluindo ações de assistência social, modalidades esportivas e shows musicais.

O projeto Sesc Verão em Rio das Ostras é realizado pelo Sesc RJ, em parceria com a InterTV e apoio da Prefeitura. A programação completa pode ser consultada em https://www.sescverao.com.br

SERVIÇO

Sesc Verão 2020 Rio das Ostras

Shows Gratuitos

Praia de Costazul – ao lado do Emissário Submarino

Dia 31/01/2020 (sexta-feira)

Kynnie Williams – 18h30 (Palco Sol Sesc)

Dia 01/02/2020 (sábado)

Luau com Banda The Flash Back – 18h (Praia do Bosque)

Gabriel Silva – 18h30 (Palco Sol Sesc)

Blitz – 21h (Palco Principal)

Dia 02/02/2020 (domingo)

Titãs -19h30 (Palco Principal)