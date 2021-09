Torneio de Artes Marciais acontece durante mês de outubro em Iguaba Grande

A partir do dia 09 de outubro, 250 atletas, entre homens e mulheres, do Projeto Iguaba Ativa, irão participar do primeiro Torneio de Artes Marciais promovido pela Prefeitura de Iguaba Grande, através secretaria municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR).

O evento acontecerá no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Antunes Neves, sempre com início às 9h e terá competições de Capoeira, Taekwondo, Karatê e Jiu-Jitsu, além de apresentações de Maculelê, Entrega de Graduações, Campeonato de Cantigas Autorais, Kiokpa Quebramento, Poonsae Luta Imaginária, Kyorugui Luta e Kobudô.

No sábado (09) será a abertura com o Campeonato de Capoeira, no dia (16) acontecerá o Campeonato de Taekwondo, já no dia (23) será a vez Campeonato de Karatê e no último sábado do mês (30), será a vez do Campeonato de Jiu-Jitsu.

“É uma imensa alegria ver que a arte marcial está crescendo em Iguaba. Acreditamos que através do esporte poderemos contribuir para a qualidade de vida de cada cidadão. Nós sempre apoiaremos os atletas locais. Será um lindo evento.” Disse a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Carla Valle.

O Projeto Iguaba Ativa é realizado pela prefeitura de Iguaba Grande, de forma gratuita, com o objetivo de incentivar as práticas esportivas e estimular os alunos a manter uma interação efetiva que contribua ao seu desenvolvimento integral e social.

Acompanhe a programação

09/10 – Campeonato de Capoeira

16/10 – Campeonato de Taekwondo

23/10 – Campeonato de Karatê

30/10 – Campeonato de Jiu-Jitsu