Trabalho de iluminação pública volta a ser realizado em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio retomou os trabalhos de manutenção de iluminação pública na cidade. Paralisado desde o início de fevereiro, o serviço está atendendo, primeiramente, as solicitações enviadas pela população através da Ouvidoria Geral. A partir da normalização do serviço, as demandas serão atendidas seguindo um cronograma elaborado pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).

As primeiras manutenções foram realizadas na Avenida Wilson Mendes (da altura do Jacaré até o Porto do Carro), na Ponte Feliciano Sodré, na Avenida Henrique Terra (Portinho), na Orla da Praia do Forte, no Braga e na Passagem.

“Conversamos com a empresa que é a atual responsável pela prestação de serviço e conseguimos retomar os trabalhos visando atender essa demanda essencial. A pedido do prefeito José Bonifácio, alinhamos a volta da manutenção, com prioridade para as solicitações dos moradores que chegam pelos meios oficiais, como a Ouvidoria. Assim como estamos definindo o cronograma de coletas de lixo, teremos o cronograma de iluminação pública para atender a população da melhor forma”, disse o presidente da Comsercaf, Heitor Fonseca Júnior.

Com o objetivo de otimizar a prestação de serviço e dar mais agilidade ao atendimento prestado pela autarquia municipal, a Prefeitura está com um processo licitatório aberto para a contratação de uma nova empresa responsável. A partir do novo contrato, o serviço de iluminação pública passará a ser executado sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

As solicitações de manutenção pública podem ser feitas diretamente à Comsercaf pelos telefones (22)2648-8906 e (22)2648-8907, ou através da Ouvidoria Geral pelo número (22) 2646-2560 ou pelo whatsapp (22) 99928-2195.