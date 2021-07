Trânsito na RJ-106, em São Pedro da Aldeia, será interrompido na noite de quinta para instalação de passarela

O trânsito na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, terá o fluxo interrompido durante intervalos das 22h de quinta (8) as 5h de sexta-feira (9), em ambos os sentidos. As intervenções serão necessárias para a instalação das estruturas da passarela que ficarão sobre a rodovia, na altura do km 110.5, em frente à UPA Pediátrica do bairro Balneário.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável pela obra, a primeira intervenção ocorrerá no sentido Rio, com duração prevista para até 1h. O trecho terá o trânsito totalmente interrompido até as 00h. Após esta etapa, o tráfego seguirá pela via de acesso à UPA. As estruturas da passarela serão içadas, fixadas e estabilizadas.

Na segunda etapa de montagem, o serviço será realizado na estrada sentido Centro de São Pedro da Aldeia, entre 1h e 4h. O bloqueio total do fluxo está previsto para ocorrer entre 2h e 3h, com o trânsito sendo direcionado à faixa da esquerda após a conclusão.

O ordenamento do trânsito durante a ação será executado pela Guarda Municipal aldeense, que tem dado apoio aos trabalhos já realizados, viabilizando a travessia de pedestres de forma segura e possibilitar maior fluidez no local.

A estrutura da passarela terá 230 metros de extensão e será dotada de acessibilidade, para que cadeirantes também façam uso do equipamento. A obra foi orçada em R$1.874.542,88 e todo o valor é custeado pelo Governo do Estado. A intervenção atende a um pedido do prefeito, Fábio do Pastel, ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).