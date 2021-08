Trânsito será interrompido na altura do bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia, para instalação de passarela

O trânsito na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, terá o fluxo interrompido na altura do bairro Botafogo, em São Pedro da Aldeia, nesta quarta-feira (25). As intervenções serão necessárias para o içamento das estruturas da passarela em construção na altura do Km 122. A ação terá início às 9h e o encerramento, com normalização do trânsito, está previsto para as 12h.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), responsável pela obra, os dois sentidos da rodovia serão totalmente interrompidos durante o período. A principal rota alternativa para os motoristas que precisarem passar pelo trecho será as vias internas do bairro Botafogo. As estruturas da passarela serão içadas, fixadas e estabilizadas.

Passarela do bairro Balneário será inaugurada em breve

A Rodovia Amaral Peixoto também recebeu uma nova passarela na altura do km 110.5, em frente à UPA Pediátrica do bairro Balneário. A estrutura, que já está instalada no local, será inaugurada em breve.

A passarela é dotada de acessibilidade, para que cadeirantes também façam uso do equipamento. A obra foi orçada em R$1.874.542,88 e todo o valor é custeado pelo Governo do Estado. A intervenção atende a um pedido do prefeito, Fábio do Pastel, ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ).