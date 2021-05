Treinamento funcional agita as manhãs em Monte Alto em Arraial do Cabo

Às segundas, quartas e sextas-feiras de manhã, a funcionária pública Letícia Santos, 42, e sua filha, a estudante Emanuela Santos, 17, têm destino certo, as aulas de treinamento funcional, nas areias da praia, em Monte Alto, no distrito de Arraial do Cabo. A atividade reúne em torno de 40 pessoas, divididas em duas turmas, a maioria mulheres a partir de 18 anos.

“Excelente e muito bom para a saúde. Não perco uma aula” diz Letícia. Sua filha deixou a academia para treinar na praia. “Fiz a melhor opção. Aqui, além de ser ao ar livre, é de graça” comemora Emanuela. A Superintendência Municipal de Esportes começou as aulas em março deste ano.

A mais experiente do grupo, é a microempresária, Kátia Monteiro, 59. Ela mora há um ano em Monte Alto, sua casa era no Rio. “Adoro, antes caminhava na praia, mas o treinamento funcional é muito melhor. Sou diabética e a atividade colaborou para controlar a glicose” falou.

A professora de educação física, Luciana Santos, 49, explica que o treinamento funcional garante um melhor condicionamento físico e da capacidade respiratória. As aulas em Monte Alto são às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h e de 8h às 9h.

Mais Esporte – Em de Monte Alto, o treinamento funcional também é realizado em Figueira, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h e de 8h às 9h. No Caiçara, a atividade é às terças e quintas-feiras das 7h às 8h. Já na Praias dos Anjos, Prainha e Praia Grande, as aulas são às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h e das 8h às 9h.