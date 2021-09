Três apontados por envolvimento com milícia são presos em Arraial do Cabo

Segundo a Polícia Civil, as vítimas do duplo homicídio eram dois jovens, que a polícia acredita que tinham envolvimento com o tráfico de drogas. O crime aconteceu no dia 2 de junho deste ano.

A polícia teve acesso a um vídeo que foi publicado nas redes sociais na época das execuções e mostra o momento em que o suspeito de 32 anos atira contra as vítimas que estavam deitadas no chão. O suspeito de 31 anos dirigia o carro usado no crime.

A polícia trabalha com a possibilidade de que as vítimas estivessem envolvidas no tráfico de drogas no Morro do Cotó, em Nova Iguaçu, de onde estavam caminhando quando foram abordadas pelos autores no meio da rua e obrigados a deitarem no chão para serem executados. Ainda de acordo com a polícia, o homem que efetuou os disparos já tinha sido preso pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense em maio de 2020, e já estava em liberdade.