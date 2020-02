Três elementos são presos por associação e tráfico de drogas em Unamar, Cabo Frio

Na tarde de terça-feira, dia 19, uma equipe da polícia de posse de informações privilegiadas, que davam conta de uma distribuição de cargas de drogas que seriam repassadas pelo atual chefe da Facção Criminosa de vulgo: “Paulinho”, ao seu subordinado “G”, em Aquarius, Unamar, em Cabo Frio.

Foi então que a polícia adentrou ao terreno de forma velada e pode observar o momento em que “Y.C.M.” chegou a sua residência, foi então que deparou-se com as equipes no local tentou se desvencilhar da “G”, logrando êxito e logo sendo alcançado.

Qo ser indagado sob a posse do material descrito confessou que a a droga pertencia a “Paulinho” e era par fins de tráfico,”D. da S. M. e P. R. S. J” faziam a escolta e serviam como olheiros, com o intuito de avisar a presença da PMERJ no local e assumiram ser pertencentes a mesma facção.

Sendo assim, a guarnição realizou buscas no perímetro e localizou uma espingarda sem documentação pertence a “Y.C.M.”.

Desse modo, fora dada voz de prisão em flagrante aos acusados e junto com as equipes procederam à 125° DP (Central de flagrantes), onde o fato foi apresentado ao DR.Del.Pol, que lavrou o APF, permanecendo todos presos nesta U.P.J com base no arts.33,35,37 da lei 11.343/06.

MATERIAL:

800 PINOS DE COCAÍNA

01 ESPINGARDA CAL.6.0

R$: 61,00 EM ESPÉCIE